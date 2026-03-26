Дарящие людям радость

Есть такая профессия — дарить людям хорошее настроение, создавать праздник, открывать заветные двери в мир прекрасного, зажигать сердца. Всё это о сотрудниках культуры, которые вчера, 25 марта, отмечали свой профессиональный праздник. В преддверии этого торжества в РДК состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие работники культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподаватели школы искусств.

Перед собравшимися выступила начальник отдела культуры администрации Добринского муниципального округа Галина Михайловна Праницкая и пожелала всем творческого вдохновения, неиссякаемой энергии, позитива и хорошего настроения. Также Галина Михайловна вручила коллегам грамоты, ведь День работника культуры — всегда прекрасный повод отметить лучших сотрудников, чей творческий труд был более заметен для общества и полезен для развития сферы культуры.

Благодарность губернатора Липецкой области за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие культуры была объявлена заведующей отделом обслуживания МБУК «Добринская ЦБС» Наталье Вячеславовне Рокоссовской. И целый ряд сотрудников был отмечен благодарственными письмами отдела культуры администрации Добринского муниципального округа за образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с профессиональным праздником: Ольга Евгеньевна Полякова (зав. Николаевским СДК), Алла Николаевна Свинцова (зав. Плавицким СДК), Наталия Алексеевна Сошкина (зав. Павловским СДК), Елена Викторовна Скопинцева (зав. Березнеговатским СДК), Любовь Владимировна Ивашкова (руководитель кружка МБУК «Добринская ЦКС»), Алексей Васильевич Якимов (ведущий методист Ровенского СК), Мария Николаевна Зимина (директор МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры»), Виктор Александрович Чепурко (водитель МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры»).

В этот день искренние слова благодарности за нужный людям труд и организацию досуга жителей сельских поселений прозвучали в адрес и ветеранов культуры, и представителей молодого поколения. Концертные номера прозвучали в исполнении Александра Ходыкина, Владимира Свинцова, Александра Черникова и Михаила Соломахина. Гимн работников культуры исполнили Ольга Матыцина и Павел Пчельников.

А непосредственно в День работника культуры, 25 марта, делегация работников культуры Добринского муниципального округа приняла участие в праздничном мероприятии, состоявшемся в областном центре.