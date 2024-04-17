Секретом семейного счастья супруги Татьяна и Алексей Шальневы считают безоговорочную заботу о близких, внимание к ним. Эту истину стараются передать и своим дочкам Ульяне и Дарье.

В семье Шальневых из Добринки одни поют, другие пляшут. У каждого — дело по душе.

СЦЕНУ БОЯЛСЯ…

И главным по творчеству тут, конечно, является глава семейства — Алексей Юрьевич. Он сотрудник районного Дома культуры. Зрители постоянно его видят поющим на сцене. Вообще, Алексей — режиссёр театра. Так что и постановки — тоже его рук дело.

— Я учился в первой Добринской школе и одновременно посещал музыкальную по классу «баян» у педагогов Виктора Андреевича Ледовского и Сергея Васильевича Ганина. Директором тогда там был Александр Сергеевич Зотов. Это он настоял, чтобы я поступил в Липецкое музыкальное училище на народное отделение.

С самого начала Алексей Шальнев будущую супругу Татьяну покорил своим замечательным голосом. Добринская публика тоже ждёт его выступлений.

Мой собеседник удивил очень тем, что признался: был скромным парнем, сцену боялся. Для него тяжёлым трудом являлось каждое выступление перед залом. Потом немного втянулся, когда перед армией 4 месяца работал худруком в Павловском ДК.

И даже скромность не помешала ему служить в ВДВ в 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Там совершил 10 прыжков с парашютом, но, что он музыкант, — от командования скрыл: не хотел опять перед всеми стоять на сцене.

Папин День ВДВ — ещё один семейный праздник у Шальневых.

— После армии, в 2004-м, пришёл в ДК забирать трудовую книжку, а прежний начальник районного отдела культуры, Виктор Павлович Першин, говорит: «Ну и куда ты зимой поедешь? Оставайся!». Послушал его. Тем более в то время заболел отец. И заочное обучение в Липецком педуниверситете тоже на некоторое время скорректировало планы.

ИТАК, ЕЁ ЗОВУТ ТАТЬЯНОЙ

И, кто знает, как бы сложилась жизнь Алексея Шальнева, если б он в тот момент не послушал своего руководителя. Ведь буквально почти сразу одна из организаций района отмечала Новый год, а юноша на этом торжестве красиво пел. Поскольку приглашёнными были только женщины и девушки (таков уж состав учреждения), то не обратить на молодого артиста внимания было невозможно. И свою суженую он встретил именно там.

Первого сентября нарядная мама Татьяна провожает дочек Ульяну и Дарью в школу в новых формах и фартучках.

— Я влюбилась в Алексея сразу, в его голос, — это уже признание самой Татьяны, с которой с 4 августа 2007-го они ведут общий отсчёт семейной жизни. — Если б не этот праздник, мы вряд ли встретились, так как жила на другом конце Добринки. Ещё муж меня покорил и покоряет до сей поры невозмутимостью, целеустремлённостью и полной уверенностью в своих силах, чем и нас всех «заражает».

— Ни разу не забыл про наш день свадьбы, — весело продолжает Алексей, — потому что это … мой день рождения.

По словам супруга, его жена замечательно готовит. Они с девчонками с нетерпением ждут выходные, когда она побалует их чем-нибудь вкусненьким. Татьяна Викторовна — сотрудница Пенсионного фонда, работа у неё серьёзная и кропотливая. С утра до вечера идут с документами клиенты: пенсионеры и инвалиды. Надо всех выслушать, тактично обслужить, ничего не упустив, ведь конечный результат таких встреч — деньги этих людей в виде пенсий и социальных выплат. Как ответственно! Так что до сцены ей, как говорится, далеко. Однако выяснилось, что в детстве Татьяна любила выступать: посещала школьный хор.

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В АРТИСТКИ!

Поэтому, видимо, две дочери Шальневых — Ульяна и Дарья — тоже любят подмостки. А мама и жена при любой возможности — главный зритель на выступлениях своих любимых.

Дарья своими выступлениями дарит зрителям радость.

Старшая сейчас обучается в 8-м классе лицея, младшая — в 5-м.

— Сначала Ульяна стала заниматься в танцевальном коллективе у Любови Владимировны Ивашковой, — рассказывают родители, — Дарья, хоть и маленькая, в обязательном порядке посещала все концерты с её участием.

И почти сразу маме с папой заявила: «Тоже хочу танцевать!». Так 5-летний ребёнок со всей ответственностью стал ходить на репетиции к хореографу, чтобы её наравне с другими потом взяли на сцену на какой-либо праздник. Дарье настолько понравилось дарить зрителю радость, что теперь девочка неоднократно выступает сольно. Только она одна на сцене, залихватски пляшущая (танцующая), и полный зал людей, в свою очередь, ей дарящих свои аплодисменты.

— Потом дочка увидела поющих детей и заявила нам: «Хочу петь!», — вспоминает отец артисток. — Нас это сильно поразило, ведь в детском садике она боялась стишок перед всеми рассказать.

Папа играет, а Даша поёт. Юная певица Дарья вместе с самым родным аккомпаниатором Алексеем Шальневым много гастролировали по стране. Дипломов за победы — огромное количество.

Тем не менее, папа взял баян и стал играть, а Дарья запела про веснушки. «Чистенький голос, поёт хорошо», — подумал в тот момент аккомпаниатор и стал с дочкой заниматься. Уже скоро с песней «Веснушки» Д. Шальнева приняла участие в районном конкурсе «Утренняя звезда». Глядя на неё, в творческом состязании решила участвовать и Ульяна.

— Дарья не заняла призового места, так как ей, пятилетке, трудно было соперничать с более старшими детьми. И времени на подготовку к конкурсу не хватило. Результат её сильно огорчил. Я дочке тогда объяснил, что не бывает всё так просто: награды завоёвываются трудом и упорными занятиями. Она в тот момент твёрдо решила: «Буду ходить на вокал», чтобы, по её словам, побеждать в конкурсах!

Певица Даша Шальнева в различных городах как победительница неоднократно поднималась на сцену вместе с папой-аккомпаниатором.

Так ещё по возрасту не школьница Даша стала ученицей музыкальной школы, посещала занятия народного пения у преподавателя Татьяны Владимировны Морозовой.

ТАНЦЫ ДЛЯ ТЕЛА И ДЛЯ ДЕЛА

И юная певица показала результат на областной сцене — первое место. Алексей вновь ей подыгрывал на баяне. В общем, состоялся плодотворный семейный дуэт. Потом были выступления в Воронеже, Санкт-Петербурге, Сочи… Папа играет, а Даша поёт. Три года была областным стипендиатом как одарённый ребёнок. Молодец!

Маленькая добринская певица Даша Шальнева не раз покоряла сердце жюри своими песнями. А папа Алексей дочке аккомпанировал и в душе аплодировал

— Так несколько лет подряд мы с Дарьей «гастролировали», все дипломы просто не помещались на стене её комнаты! В то время я давно уже не работал в культуре, правда, с музыкой не расставался (А.Ю. Шальнев, например, был педагогом дополнительного образования в Добринском училище. Все добринцы с нетерпением ждали от студентов музыкальные номера под его руководством в центре посёлка. — Прим. авт.). И вдруг в прошлом году дочь заявила так же неожиданно, как когда-то просила: «Не хочу больше петь!». И перестала, как отрезала. Но по-прежнему танцевать продолжает. Мечтает стать педагогом, когда вырастет. Сейчас уже командует подружками, вместе с ними устраивает уличные флешмобы. Одновременно снимают свои выступления на видео.

Дочерей супруги Шальневы воспитывают патриотками. 9 Мая — главный праздник в семье.

Шальневы признались, что при всём своём артистизме дома они никогда не поют хором. Хозяин любит работу, но не считает себя её фанатиком, то есть разделяет дом и всё, что за его пределами. Утверждает: «Дома хочется тишины. А песен и на работе хватает». Говорит: некоторые музыканты ничего в жизни, кроме пения, делать не умеют. Себя таким не считает. Да и дом, новоселье в котором семья отметила ровно 10 лет назад, он построил сам, всё вокруг него обустраивает тоже своими руками.

— Не знаем, кем станут в жизни дочери, Ульяна сейчас переключилась с хореографии на спорт. Только занятия танцами, уверен, даром не пройдут. Они очень полезны и для тела, и для дела: дисциплинируют, координируют движения. Выступления на сцене тоже позволяют более раскованнее себя чувствовать и в школе, и, вообще, в жизни.

Есть у семейства ещё один общий интерес, помимо сцены. Это кулинария. Про хозяйку мы уже сказали. Да и по роду деятельности, ей, как женщине, это вроде полагается.

— Ульяна также серьёзно увлеклась выпечкой. Знатным кулинаром можно дочку уже сейчас назвать: такие торты получаются! Я тоже люблю готовить. Когда работал в училище, многому там у поваров научился. В основном меня интересуют мясные блюда. А Дарья обязательно всем нам в готовке помогает: дегустирует приготовленное.

— У каждой семьи свой секрет счастья. Для нас семья, прежде всего, ассоциируется с заботой. А забота о своих близких — это каждодневный труд. В этом и заключается семейное счастье. Эту истину мы стараемся привить своим дочкам, чтобы они были счастливы так, как сейчас счастливы мы, — подытожила Татьяна Викторовна.