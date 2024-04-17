В семье Шальневых из Добринки одни поют, другие пляшут. У каждого — дело по душе.
СЦЕНУ БОЯЛСЯ…
И главным по творчеству тут, конечно, является глава семейства — Алексей Юрьевич. Он сотрудник районного Дома культуры. Зрители постоянно его видят поющим на сцене. Вообще, Алексей — режиссёр театра. Так что и постановки — тоже его рук дело.
— Я учился в первой Добринской школе и одновременно посещал музыкальную по классу «баян» у педагогов Виктора Андреевича Ледовского и Сергея Васильевича Ганина. Директором тогда там был Александр Сергеевич Зотов. Это он настоял, чтобы я поступил в Липецкое музыкальное училище на народное отделение.
Мой собеседник удивил очень тем, что признался: был скромным парнем, сцену боялся. Для него тяжёлым трудом являлось каждое выступление перед залом. Потом немного втянулся, когда перед армией 4 месяца работал худруком в Павловском ДК.
И даже скромность не помешала ему служить в ВДВ в 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Там совершил 10 прыжков с парашютом, но, что он музыкант, — от командования скрыл: не хотел опять перед всеми стоять на сцене.
— После армии, в 2004-м, пришёл в ДК забирать трудовую книжку, а прежний начальник районного отдела культуры, Виктор Павлович Першин, говорит: «Ну и куда ты зимой поедешь? Оставайся!». Послушал его. Тем более в то время заболел отец. И заочное обучение в Липецком педуниверситете тоже на некоторое время скорректировало планы.
ИТАК, ЕЁ ЗОВУТ ТАТЬЯНОЙ
И, кто знает, как бы сложилась жизнь Алексея Шальнева, если б он в тот момент не послушал своего руководителя. Ведь буквально почти сразу одна из организаций района отмечала Новый год, а юноша на этом торжестве красиво пел. Поскольку приглашёнными были только женщины и девушки (таков уж состав учреждения), то не обратить на молодого артиста внимания было невозможно. И свою суженую он встретил именно там.
— Я влюбилась в Алексея сразу, в его голос, — это уже признание самой Татьяны, с которой с 4 августа 2007-го они ведут общий отсчёт семейной жизни. — Если б не этот праздник, мы вряд ли встретились, так как жила на другом конце Добринки. Ещё муж меня покорил и покоряет до сей поры невозмутимостью, целеустремлённостью и полной уверенностью в своих силах, чем и нас всех «заражает».
— Ни разу не забыл про наш день свадьбы, — весело продолжает Алексей, — потому что это … мой день рождения.
По словам супруга, его жена замечательно готовит. Они с девчонками с нетерпением ждут выходные, когда она побалует их чем-нибудь вкусненьким. Татьяна Викторовна — сотрудница Пенсионного фонда, работа у неё серьёзная и кропотливая. С утра до вечера идут с документами клиенты: пенсионеры и инвалиды. Надо всех выслушать, тактично обслужить, ничего не упустив, ведь конечный результат таких встреч — деньги этих людей в виде пенсий и социальных выплат. Как ответственно! Так что до сцены ей, как говорится, далеко. Однако выяснилось, что в детстве Татьяна любила выступать: посещала школьный хор.
ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В АРТИСТКИ!
Поэтому, видимо, две дочери Шальневых — Ульяна и Дарья — тоже любят подмостки. А мама и жена при любой возможности — главный зритель на выступлениях своих любимых.
Старшая сейчас обучается в 8-м классе лицея, младшая — в 5-м.
— Сначала Ульяна стала заниматься в танцевальном коллективе у Любови Владимировны Ивашковой, — рассказывают родители, — Дарья, хоть и маленькая, в обязательном порядке посещала все концерты с её участием.
И почти сразу маме с папой заявила: «Тоже хочу танцевать!». Так 5-летний ребёнок со всей ответственностью стал ходить на репетиции к хореографу, чтобы её наравне с другими потом взяли на сцену на какой-либо праздник. Дарье настолько понравилось дарить зрителю радость, что теперь девочка неоднократно выступает сольно. Только она одна на сцене, залихватски пляшущая (танцующая), и полный зал людей, в свою очередь, ей дарящих свои аплодисменты.
— Потом дочка увидела поющих детей и заявила нам: «Хочу петь!», — вспоминает отец артисток. — Нас это сильно поразило, ведь в детском садике она боялась стишок перед всеми рассказать.
Тем не менее, папа взял баян и стал играть, а Дарья запела про веснушки. «Чистенький голос, поёт хорошо», — подумал в тот момент аккомпаниатор и стал с дочкой заниматься. Уже скоро с песней «Веснушки» Д. Шальнева приняла участие в районном конкурсе «Утренняя звезда». Глядя на неё, в творческом состязании решила участвовать и Ульяна.
— Дарья не заняла призового места, так как ей, пятилетке, трудно было соперничать с более старшими детьми. И времени на подготовку к конкурсу не хватило. Результат её сильно огорчил. Я дочке тогда объяснил, что не бывает всё так просто: награды завоёвываются трудом и упорными занятиями. Она в тот момент твёрдо решила: «Буду ходить на вокал», чтобы, по её словам, побеждать в конкурсах!
Так ещё по возрасту не школьница Даша стала ученицей музыкальной школы, посещала занятия народного пения у преподавателя Татьяны Владимировны Морозовой.
ТАНЦЫ ДЛЯ ТЕЛА И ДЛЯ ДЕЛА
И юная певица показала результат на областной сцене — первое место. Алексей вновь ей подыгрывал на баяне. В общем, состоялся плодотворный семейный дуэт. Потом были выступления в Воронеже, Санкт-Петербурге, Сочи… Папа играет, а Даша поёт. Три года была областным стипендиатом как одарённый ребёнок. Молодец!
— Так несколько лет подряд мы с Дарьей «гастролировали», все дипломы просто не помещались на стене её комнаты! В то время я давно уже не работал в культуре, правда, с музыкой не расставался (А.Ю. Шальнев, например, был педагогом дополнительного образования в Добринском училище. Все добринцы с нетерпением ждали от студентов музыкальные номера под его руководством в центре посёлка. — Прим. авт.). И вдруг в прошлом году дочь заявила так же неожиданно, как когда-то просила: «Не хочу больше петь!». И перестала, как отрезала. Но по-прежнему танцевать продолжает. Мечтает стать педагогом, когда вырастет. Сейчас уже командует подружками, вместе с ними устраивает уличные флешмобы. Одновременно снимают свои выступления на видео.
Шальневы признались, что при всём своём артистизме дома они никогда не поют хором. Хозяин любит работу, но не считает себя её фанатиком, то есть разделяет дом и всё, что за его пределами. Утверждает: «Дома хочется тишины. А песен и на работе хватает». Говорит: некоторые музыканты ничего в жизни, кроме пения, делать не умеют. Себя таким не считает. Да и дом, новоселье в котором семья отметила ровно 10 лет назад, он построил сам, всё вокруг него обустраивает тоже своими руками.
— Не знаем, кем станут в жизни дочери, Ульяна сейчас переключилась с хореографии на спорт. Только занятия танцами, уверен, даром не пройдут. Они очень полезны и для тела, и для дела: дисциплинируют, координируют движения. Выступления на сцене тоже позволяют более раскованнее себя чувствовать и в школе, и, вообще, в жизни.
Есть у семейства ещё один общий интерес, помимо сцены. Это кулинария. Про хозяйку мы уже сказали. Да и по роду деятельности, ей, как женщине, это вроде полагается.
— Ульяна также серьёзно увлеклась выпечкой. Знатным кулинаром можно дочку уже сейчас назвать: такие торты получаются! Я тоже люблю готовить. Когда работал в училище, многому там у поваров научился. В основном меня интересуют мясные блюда. А Дарья обязательно всем нам в готовке помогает: дегустирует приготовленное.
— У каждой семьи свой секрет счастья. Для нас семья, прежде всего, ассоциируется с заботой. А забота о своих близких — это каждодневный труд. В этом и заключается семейное счастье. Эту истину мы стараемся привить своим дочкам, чтобы они были счастливы так, как сейчас счастливы мы, — подытожила Татьяна Викторовна.