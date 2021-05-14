На площади Победы г. Липецка сотрудники Центра организации дорожного движения смонтировали транспортные детекторы и камеры видеонаблюдения. Новая система позволит эффективнее настроить работу по дистанционному управлению светофорами. Как известно, датчики для этого на участке уличной сети установили недавно.

– На площади Победы очень плотный трафик, особенно в часы пик. И крайне важна именно скорость реакции. Иногда счёт идёт на минуты – нужно оперативно менять режимы работы объектов. В этом нам и помогут детекторы и камеры, – отметили в ЦОДД.

По словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, принятые меры уже показывают свою эффективность. Вчера вечером, сегодня утром и в обеденное время на площади Победы удалось стабилизировать дорожную обстановку и предотвратить образование заторов именно благодаря транспортным детекторам.

– Датчики считывают информацию о плотности трафика, передают её на пульт управления, и система в автоматическом режиме изменяет длительность разрешающих и запрещающих сигналов светофоров, – пояснил Николай Дергунов.

Конечно, пока специалисты пристально следят за режимами светофорных объектов, анализируют циклы и проверяют длительность фаз. Однако ожидается, что в ближайшее время управление движением на одном из главных городских перекрёстков можно будет полностью доверить современному оборудованию, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.