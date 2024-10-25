Сегодня состоялась сессия Совета депутатов Липецкого муниципального округа, где главным вопросом повестки дня было избрание главы Липецкого муниципального округа. Комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на данную должность подвела итоги и представила на рассмотрение депутатского корпуса двух претендентов. Ими стали глава сельского поселения Сенцовский сельсовет Евгений Ананьев и ныне действующий глава муниципалитета Давид Тодуа. Оба кандидата представили свои концепции социально-экономического развития Липецкого округа. В результате открытого голосования главой округа единогласно избран Давид Тодуа.

Ранее под руководством Давида Валериевича была произведена значительная работа по развитию экономики района, социальной сферы, благоустройству территорий сельских советов. Активно производился ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения. Построено 6 км новых дорог. Протяженность отремонтированных дорог составляет 308 км, из них в асфальтобетонном покрытии – 112 км, в щебеночном покрытии – 196 км. Работы выполнены в 21 сельском поселении.

Построены и реконструированы скверы и парки в селах Варваро-Борки и Новодмитриевка, Боринское, Большая Кузьминка, Частая Дубрава, Ленино, Грязное, в деревне Новая Деревня и поселке Первое Мая. Построен Центр культурного развития в селе Боринское на 300 мест, капитально отремонтированы 7 Домов культуры, построено 10 спортивных объектов, введено в эксплуатацию 3 объекта здравоохранения: в селе Косыревка отделение общей врачебной практики, ФАПы в селах Большая Кузьминка и Крутогорье. Капитально отремонтировали 13 объектов. За пятилетний период приобретено 485 единиц оборудования и 12 единиц автотранспорта.

Реализовано множество масштабных проектов. В селе Ленино построили ясельный корпус «Эврика», реконструировали детский сад «Маленькая страна» в Подгорном. Капитально отремонтированы 5 объектов образования, в которых обучается 2262 детей: Боринская школа искусств, школы в Сенцово, Кузьминских Отвержках, Новой Деревне, здание начальной гимназии в Боринском. Капитально отремонтировали фасады в школах сел Сырское, Троицкое, Тюшевка, группах продленного дня школ в Кузьминских Отвержках, Студеных Выселках, детских садах в Троицком и Частой Дубраве.

Вновь избранный глава принял присягу Липецкому муниципальному округу.