В Добринке прошел митинг, посвященный очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Пятнадцатого февраля вся страна отмечала тридцать шестую годовщину со дня окончания Афганской войны. Именно столько времени отделяет воинов-афганцев от того момента, когда закончилась необъявленная война. 15 февраля для них особая дата. Днем ранее в Добринке прошел традиционный митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана.

Пятнадцатого февраля 1989 года последняя колонна 40-й армии во главе с командующим, генералом Борисом Громовым торжественно, с развернутыми боевыми знаменами пересекла мост пограничной реки Амударьи. Это событие 36-летней давности ознаменовало окончание войны, которая длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. В ходе боевых действий на территории Афганистана наши солдаты продемонстрировали бесстрашие, стойкость, высокое боевое мастерство, верность войсковому товариществу. Это была настоящая школа мужества. Но это было и время потерь. В Афгане по различным данным погибло 14427 советских солдат и офицеров, еще 567 числятся пропавшими без вести.

На митинге присутствовали воины-афганцы, школьники, студенты добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа, представители общественных организаций.

От имени главы Добринского района Александра Пасынкова всех поприветствовал председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов.

— Боевой опыт Афганистана доказал, — сказал Михаил Борисович, — что в основе всех мужественных поступков воинов-интернационалистов лежало стремление любой ценой выполнить приказ, обеспечить безопасность товарищей, сохранить воинскую честь. Нынешнему поколению есть на кого равняться и с кого брать пример.

Председатель районной общественной ветеранской организации воинов-афганцев Владимир Машталер отметил, что простые советские парни в трудной ситуации проявили мужество и героизм. Он также вспомнил жителей Добринского района, которые погибли на афганской земле, до конца исполнив свой воинский долг. Это Александр Глотов, Валерий Тихонравов (награжден медалью «За отвагу» посмертно), Василий Тихонравов (награжден орденом Красной Звезды посмертно), Александр Карелин (награжден орденом Красной Звезды посмертно). По словам Владимира Васильевича, в Афганистане проходили службу порядка 150 жителей Добринского района. На сегодня их осталось 80. Кого-то уже нет в живых, кто-то уехал из нашего района. В силу различных обстоятельств на митинг смогли прийти значительно меньше.

После минуты молчания к подножию монумента ложатся живые гвоздики, а память возвращает воинов-афганцев в их молодость, которая совпала с этой необъявленной войной…