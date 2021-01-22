На заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета депутатам представили информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» в 2020 году, а также рассказали о планах на 2021 год.

Многие мероприятия из-за ограничений, связанных с пандемией, пришлось перевести в новые форматы – онлайн или сделать выездными. Так, в День Победы праздники были организованы во дворах, где проживают ветераны. В 2020 году продолжилось благоустройство парков, развитие библиотечного дела. Важным событием в жизни Липецка стало открытие Историко-культурного музея после реставрационных работ. В музее организовано более 20 экспозиций. Была начата подготовка к реконструкции здания ГДМ «Октябрь». Специалистами подготовлена проектно-сметная документация. На данный момент документы направлены на государственную экспертизу. Объем внутреннего въездного туристического потока в город Липецк составил 63,5 тысяч человек. Показатель «Количество туристов, посетивших объекты турпоказа, расположенных на территории города Липецка» составил 47 тысяч человек.

– На территории Военного городка есть три дома. Они построены еще в довоенное время. Если рядом с этими домами создать туристическую точку, то можно показать жизнь командного состава накануне Великой Отечественной войны, – заявил депутат по избирательному округу №21 Андрей Захаров. – В настоящее время памятник культуры Шамоновская мельница, постройки 1913 года, никаким образом не используется. Хотелось бы знать перспективы, что возможно сделать в отношении этого памятника?

По словам председателя департамента культуры и туризма Сергея Малько, сохранение объектов культурного наследия – полномочия областного управления. Кроме того, мельница находится в частной собственности.

– Нам небезразлична судьба Шамоновской мельницы, и мы ведем переговоры с владельцами этого здания. У них есть достаточно серьезные планы. Это будет туристическая точка. Уже сделан проект, но все упирается в средства. Чтобы реконструировать данное здание, необходимы серьезные вложения, – пояснил Сергей Малько.

Депутат Светлана Тюнина обратила внимание на то, что за последние несколько лет в Липецке не открылось ни одной школы искусств. При этом город активно развивается, строятся новые микрорайоны.

– Для нас это боль. Даже страшно называть дату, когда в Липецке открылась последняя школа искусств. Построить такой объект город может только с помощью федерального центра. Но действующие сейчас программы рассчитаны на малые города, с населением до 300 тысяч жителей, а чаще всего даже до 100 тысяч, – сообщил Сергей Малько. – Мы пробовали открывать филиалы в общеобразовательных школах, но это совпало с переходом в одну смену. Можно было бы разводить потоки, но не получается.

– Наш муниципальный театр долгие годы не имеет своего помещения. Мы неоднократно возвращаемся к этому вопросу, но он так и остается нерешенным, – еще посетовала депутат по избирательному округу № 34 Светлана Тюнина.

Как заявил Сергей Малько, единственно возможным вариантом в данной ситуации является строительство нового здания. Но в ближайшей перспективе такой стройки не предвидится – необходимы колоссальные вложения.