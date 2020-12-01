Дебоширы в кафе устроили драку с полицейскими в поселке Лев Толстой. Им грозит 5 лет тюрьмы

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей посёлка Лев Толстой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

По данным следствия, вечером 10 октября 2020 года двое сотрудников полиции прибыли по сообщению о драке в одном из кафе поселка Лев Толстой, зачинщиками которой стал пьяный посетитель. В результате потасовки пострадала женщина, которая указала на 36-летнего обидчика, потребовав привлечения его к ответственности за побои. В ответ на законные требования прапорщиков полиции о нахождении на месте всех участников конфликта до выяснения обстоятельств произошедшего 36-летний дебошир и его 40-летний знакомый повели себя агрессивно, устроив драку с представителями власти. С целью воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции дебоширы нанесли им удары руками и ногами по телу, причинив телесные повреждения и физическую боль. В соответствии с действующим законодательством, для отражения нападения и пресечения яростного сопротивления полицейские применили к фигурантам необходимые приёмы борьбы, спецсредства – наручники, слезоточивый газ и доставили в отдел.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления фигуранты признали и раскаялись в содеянном, оправдывая свои действия состоянием сильного алкогольного опьянения. Вместе с тем наличие алкоголя в крови служит отягчающим вину обстоятельством при назначении наказания судом.

В кратчайшие сроки следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.