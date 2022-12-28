Дед Мороз и Снегурочка поздравили сегодня пациентов областной детской больницы в необычном формате. Они постучались в окна палат. А добраться до последних этажей здания помогли спасатели и автоподъемник, расположенный на специальной машине МЧС.

Также все маленькие пациенты получили подарки от зимних волшебников. Их предоставил Центр соцзащиты. Всего в областной больнице сейчас проходят лечение около 200 детей. Презентов же было приобретено с запасом – 250, чтобы порадовать и тех, кто поступит в больницу до окончания новогодних праздников.

Акция «Поверь в чудо» проводится второй раз. В прошлом году подарки получили пациенты онкологического отделения. В преддверии 2023 года благодаря помощи спонсоров и сотрудников Центра соцзащиты удалось поздравить с Новым годом всех пациентов детской областной больницы.

«Новый год – для детей это время чудес. А для взрослых – возможность стать волшебниками, которые исполнят мечты и воплотят сказку в жизнь. Акция получилась очень добрая и трогательная. Организаторы ее заслуживают особых слов благодарности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.