Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции «Внимание – каникулы!», «Дед Мороз за БДД» и «В Новый год без ДТП» на дорогах Липецкой области.

В селе Казаки Елецкого района дорожные полицейские, Дед Мороз и юные инспекторы школы № 2 поздравляли водителей и пешеходов с наступающим праздником. Новогодний патруль вручал автомобилистам световозвращатели и памятки, а также призывал проявлять внимание и не забывать, что на каникулах на дорогах может оказаться немало школьников. Новогодние сувениры достались и пешеходам, которые переходили проезжую часть, соблюдая ПДД.

В Ельце сотрудники полиции совместно с учащимися школы № 10, родительским патрулем и Дедом Морозом проводили профилактические беседы с жителями. В Лебедяни автоинспекторы в сопровождении сказочных персонажей и учеников школы № 3 вручали законопослушным водителям праздничные сувениры. Подобная акция состоялась и в селе Троицкое Липецкого района. Предварительно автоинспекторы провели профилактическое занятие с учащимися школы. Аналогичные мероприятия в эти дни проходят во всех городах и сельских поселениях региона, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

«Профилактика соблюдения правил дорожной безопасности является одним из самых действенных способов снижения травматизма и аварийности. В Липецкой области эта работа проводится регулярно, начиная с детского сада. Очень активно работает движение ЮИД. Молодое поколение с детства учится быть законопослушным участником дорожного движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.