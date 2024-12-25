Парадом Дедов Морозов и Снегурочек дали официальный старт новогодним гуляниям в Добринском районе.

Почти два десятка новогодних волшебников в сопровождении своих Снегурочек и других сказочных персонажей прошли от районного Дома культуры до главной площади Добринки.

Здесь для детей и взрослых развернулось настоящее театрализованное представление. Помимо школьников, в хороводах вокруг главной ёлки района, песнях, танцах и конкурсах принимали участие и самые юные жители поселка, которые пришли на праздник вместе со своими мамами и бабушками. Подвижные игры помогали пришедшим не замерзнуть на улице, а за участие новогодние волшебники дарили сладкие подарки.

По традиции были определены лучшие Дед Мороз и Снегурочка. Ими стали Михаил Ольховский (Дубовское сельское поселение) и Лариса Игуменова (Богородицкая сельская администрация).