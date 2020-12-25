Согласно п. 9 Положения об особенностях назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 294, выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется территориальным органом Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие. Стоит обратить внимание, что данное пособие выплачивается месяцем позже.

Исключением станет выплата пособия за декабрь месяц. То есть, в декабре липчане получат две выплаты – за ноябрь месяц – до 15 декабря и за декабрь в срок до 30 декабря. Выплата пособия за январь месяц будет осуществлена в период с 1 по 15 февраля 2021 года, сообщили в Липецком региональном отделении ФСС.