Декада образования впервые пройдет в Липецкой области

9 ноября в Липецкой области стартует Декада образования. На протяжении двух недель, с 9 по 20 ноября, родители, учащиеся и педагоги смогут принять участие в серии образовательных мероприятий. Будут организованы «Виртуальные уроки», интерактивные диалоги, воркшопы, мастер-классы, образовательные квесты и тренинги.

Свои педагогические практики представят лучшие учителя региона, преподаватели Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» и профессиональных образовательных организаций, педагоги Центра дополнительного образования Липецкой области и психологи Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ».

В открытии Декады образования примут участие заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Стать участником Декады образования можно, не выходя из дома. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Следить за интерактивными уроками и мастер- классами можно на сайте управления образования и науки Липецкой области (http://deptno.lipetsk.ru/dekada/index.html ) , а также в группе управления в социальной сети «ВКонтакте». Мероприятия будут проходить ежедневно по будням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Организаторы декады – управление образования и науки Липецкой области и региональный институт развития образования. Все мероприятия рассчитаны на реализацию национального проекта «Образование».