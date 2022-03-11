Декада охраны труда пройдёт в регионе с 21 по 31 марта. В программе – стратегическая сессия, заседания межведомственных комиссий, круглых столов, встречи в рабочих коллективах, а также со студентами и старшеклассниками, сообщает региональное управление социальной политики.

«Охрана труда – один из важнейших факторов и в соблюдении прав работающего человека, и в развитии производства. Если на предприятии соблюдаются все требования по охране труда, то значительно увеличиваются производительность, лояльность работников. А самое главное – растёт защищённость людей, их здоровья и жизни. Поэтому вопросам охраны труда всегда уделяется приоритетное внимание», – отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

В ходе стратегической сессии, в которой примут участие представители районных администраций и городских округов будут подведены итоги 2021 года и определены задачи на 2022 год. Также состоится обсуждение расследования несчастных случаев на производстве, повышение рейтинга Липецкой области во всероссийских конкурсах по вопросам охраны труда. Кроме сессии запланированы заседания межведомственных комиссий на муниципальном и областном уровнях, на которые приглашаются руководители предприятий, где произошли несчастные случаи.

Важность такой работы неоднократно подчёркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Для дальнейшего улучшения ситуации в сфере охраны труда необходимо обеспечить в каждой организации реализацию комплекса мероприятий, направленных на предупреждение угрозы жизни и здоровью сотрудников на каждом рабочем месте», – считает руководитель региона.

В ходе декады охраны труда будет дан старт областному конкурсу рисунков «Охрана труда глазами детей», а также творческому конкурсу BIOT ART, который проводится в рамках Международной специализированной выставки и Форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2022).