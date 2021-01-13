На зимних каникулах в Липецкой области состоялась традиционная Декада спорта и здоровья. Многочисленные состязания для детей и взрослых прошли во всех городах и районах. Только в областном центре провели около 50 соревнований.

Так, в городских спортшколах прошли состязания по 15 видам спорта: плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, футболу, мини-футболу, боксу и шахматам. В интересной и упорной борьбе проходили рождественские турниры по волейболу. Во время спортивных соревнований строго соблюдались все противоэпидемические меры. Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» организовали турнир по мини-футболу, в котором участвовали команды общеобразовательных школ. Здесь же 5 января состоялась спортивно-игровая программа «Новогодняя карусель». В спорткомплексе «Сокол» прошел рождественский турнир по волейболу среди команд Сокольского микрорайона.

Декада здоровья тем и была интересна, что занятия спортом юные липчане совмещали с развлечениями. В частности, спортивная школа №8 «Юность» провела для своих воспитанников квест «По следам Деда Мороза», за победу в котором волейболисты и дзюдоисты получили сладкие подарки. Для 50 юных воспитанников спортшколы организовали зимние олимпийские игры по дзюдо. Но самым зрелищным мероприятием, по общему мнению, оказался волейбол на снегу. В турнире, проходившем на открытом воздухе, участвовали восемь команд. Как раз в это время пошел мокрый снег, что добавило остроты борьбе.

На Рождество детско-юношеский центр «Спортивный» провел костюмированный забег в парке НЛМК. На следующий день впервые состоялся рождественский футбольный праздник «Инклюзивный футбол», который организовала спортивная школа №12. Инструкторы муниципального учреждения «Спортивный город» организовали в плавательном бассейне «Матырский» игровой батл и тренировку на воде.