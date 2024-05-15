Супруги Ольга и Тимур Тандилашвили: «Дети — наше главное богатство, делаем всё для того, чтобы их детство было счастливым».

Так говорят Ольга и Тимур ТАНДИЛАШВИЛИ из Новочеркутино, которые с прошлого года стали многодетными родителями. Для своих ребятишек они не жалеют ни сил, ни денег, ни фантазии. Мама со старшими детьми смастерила воздушный шар, который теперь их семейство считает своим символом.

Семья Тандилашвили имеет дома свой символ — воздушный шар, на котором они «парят» впятером над землёй.

Сам шарик — наша планета с нанесёнными на неё континентами. В корзинке «парят» — один тёмненький человек, остальные маленькие и большие — светлые. Кто это? — спрашиваю у старших детей — 6-классника Матвея и 3-классницы Лизы, учащихся Пушкинской школы.

— Это мы, Тандилашвили, — в один голос заявляют брат с сестрой, с которыми я встретилась на выставке, представлявшей творчество родителей из различных школ Добринского района, — чёрненький человек в корзинке — это наш папа, все остальные летят — светловолосые, как мама. Это она и мы, дети.

Ничего не говорит пока их 11-месячный брат Савелий. Ему всё равно, кто и куда держит путь, лишь бы позволили руками потрогать, что ему захочется. Иначе — большой скандал.

Вообще, детям из этой семьи повезло: мама своими руками может сделать всё, о чём попросят ребятишки, особенно для различных конкурсов или школьных выставок. Дома, как Ольга Владимировна говорит, лишь кое-что сохранилось. Остальное либо не вернули с выставки «достижений», либо сами кому-то подарили.

Супруги Ольга и Тимур Тандилашвили: «Дети — наше главное богатство, делаем всё для того, чтобы их детство было счастливым».

В зале дома стоит большой камин. Он не пылает огнём для отопления жилища, а красивая имитация. Делала его хозяйка, чтоб опять же порадовать детей, ну и свои руки занять, голову отвлечь от дурных мыслей. Теперь камин облюбовал Савелий: соорудил из него склад для своих бесчисленных игрушек, сам любит на нём посидеть, конечно, под присмотром мамы.

Всё, что ей не по силам либо требует больших энергетических затрат или работы с серьёзными инструментами, делает для детей папа Тимур Тамазович. К примеру, Елизавету можно смело назвать папиной дочкой. По её заказу он смастерил не просто кроватку для куколок, а полноценную двухъярусную кровать для больших кукол и маленьких девчонок. Крепко «стоит на ногах» она. Не менее устойчивые детский столик и стульчики к нему. Выдержат малышей.

Надёжная двухъярусная кроватка, сделанная папой Тимуром и подаренная дочке Лизе для игры в куклы, может выдержать не только игрушки.

Детская мебель, сделанная по личному проекту главы семейства, радовала не только детей Тандилашвили, но и всех их друзей-подружек. Стульчики запросто выдерживают вес ребёнка.

По словам Лизы, у этих милых сердцу вещей один недостаток: она из них стала вырастать, а братья не сильно в куклы любят играть — больше техникой интересуются.

Зато все вместе обожают летом купаться в огромном домашнем бассейне. Ровную и крепкую подставку-дно под него сейчас можно увидеть у них во дворе, она тоже — дело рук хозяина. Лиза и Матвей ждут-не дождутся жары.

В летнюю жару купание в бассейне, поставленном во дворе дома, — главное удовольствие для ребятишек.

Проживает семейство в родительском доме Ольги вместе с её мамой Татьяной Николаевной Мочаловой, которая души не чает во всех своих внуках. Но на данный момент больше её внимания достаётся Савке.

— Нас у мамы пятеро, — рассказывает Ольга, — папа рано умер, так что ей одной пришлось детей поднимать. Мы все выросли ответственными, дружными. Двое моих братьев тут проживают, ещё сестра и брат — в Липецке. Спасибо маме, что вырастила нас, а сейчас помогает мне нянчиться с Савелием.

— И как мы раньше без него жили! — заявляет сама Татьяна Николаевна. — Не представляю, чему б я тогда своё время посвящала! Своих-то и не видела: работала и работала, сейчас хоть в роли бабушки понаслаждаюсь детьми.

— Сначала мы поселились в Липецке, снимали жильё, — говорят Тандилашвили, — там двое старших детей родились. Потом приехали сюда в отпуск и решили здесь остаться: дом большой, всем места хватает.

Мама с детьми рукотворят поделки ко всем праздникам. Радость они доставляют многим.

Миленькие и мягонькие игольницы повеселили зрителей.

Из тыквенных семечек у мастериц тоже получаются красивые букеты!

Познакомились они в школе. Как признаётся глава семейства, он заприметил Ольгу сразу, когда она из Новочеркутино пришла к ним учиться в старших классах в Пушкино. Супруги — ровесники. Их школьная любовь переросла в серьёзные отношения. После выпускного учились дальше и продолжали встречаться. Поженились в 2011-м году. Фамилия Тимура сразу обращает на себя внимание. Его папа Тамаз когда-то приехал в местное хозяйство на стройку, так здесь и остался, создав семью. У молодой невестки с первых дней складывались тёплые отношения со свёкром и свекровью, они полюбили её, как дочку.

Ольга, хоть и находится в декретном отпуске (до него трудилась в бухгалтерии ООО «Восход»), успевает всё от изготовления поделок до выращивания рассады огородной и цветочной, какая красовалась в доме на подоконнике, ожидая высадки. Из-за холодной погоды хозяйка уже начала переживать: вдруг сильно перерастёт. Бывает и такое.

Глава семейства работает на заводе «Индезит» (теперь он поменял название, но суть — та же), ежедневно рано встаёт и выезжает в Липецк.

— Правда, ранний подъём и у старших детей, — говорит мама, — надо в 6 утра подняться, чтобы не опоздать на школьный автобус. Возвращаются оттуда тоже не рано: в 16 — 16.30. Устают. Зато потом дома с удовольствием играют с младшим братом. Он их тоже ждёт, с радостным визгом встречает. Им и всем нам Савелий много счастья приносит.

Дочка и сын тоже радуют родителей своими успехами в школе. Матвей, не по годам серьёзный и спокойный ребёнок, ходит ещё в храм, участвует в конкурсе Богословских чтений. Елизавета, наоборот, полная противоположность брата: участвует во всех номерах художественной самодеятельности в ДК, поёт и танцует, участвовала в конкурсе «Утренняя звезда».

— У нас папа строго воспитывает детей, — утверждает Ольга Владимировна, — я, разумеется, как мама, иной раз позволяю шалости, жалею их. Но строгость и дисциплина, убеждена, обязательно нужны. Это самим детям поможет в жизни. А папа у нас авторитетная в семье личность: без вредных привычек, надёжный человек. Ему можно подчиняться. В целом же мы с ним очень стараемся делать всё, чтобы детство у наших детей было счастливым.