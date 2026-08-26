Делают школу уютнее

В Мазейской школе знают: когда рядом есть неравнодушные люди, любые трудности становятся чуть легче.

Не остаётся в стороне и руководство ООО «Димитрова». Компания помогает школе круглый год. Зимой сотрудники предприятия расчищают подъезды к зданию от снега, чтобы ученики и учителя могли безопасно попасть на занятия. Летом это общество выделяет бензин для своевременного окашивания пришкольной территории. Благодаря такой заботе двор всегда выглядит ухоженным. Особую благодарность коллектив школы выражает за помощь в прошлом учебном году: тогда предприятие выделило средства на новые шторы. Они украсили окна коридоров и добавили уюта школьным помещениям.

Большую помощь оказывают и братья предприниматели Бонь Михаил Васильевич и Василий Васильевич. Их поддержка стала ещё одним важным вкладом в жизнь школы. Так, они выделили доски, из которых мастера сделали щиты для резервуаров, и теперь всё надёжно защищено. Кроме того, братья привезли песок, необходимый для штукатурки цоколя здания. Каждое такое дело — не просто хозяйственная мелочь, а реальная забота о том, чтобы школа была крепкой и уютной.

Своё доброе слово говорит и ООО «Восход»: это хозяйство — постоянный участник торжественных линеек на День знаний. Руководство компании вручает первоклассникам рюкзаки с набором канцтоваров и отдельные рюкзачки под вторую обувь. Для ребят такой подарок — не просто нужные вещи, а настоящий знак внимания, который делает первый школьный день ещё радостнее и торжественнее.

Подобные поступки показывают: для добрых дел не нужны громкие слова — достаточно просто увидеть, где нужна рука помощи. Благодаря такой поддержке школа может решать даже те задачи, на которые в бюджете не всегда хватает средств. И особенно ценно, что помощь эта — не разовая, а по настоящему неравнодушная. И коллектив Мазейской школы от всей души благодарит руководство ООО «Димитрова», братьев Бонь и ООО «Восход» за отзывчивость, надёжность и искреннюю заботу о будущем детей.