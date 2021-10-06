В Екатеринбурге стартовал масштабный Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild-2021.

В мероприятии принимают участие около 10 тысяч специалистов строительной и смежных сфер. ФКР Липецкой области на форуме представляют генеральный директор Елена Бабикова и начальник ПТО Илья Абрамов.

В рамках форума состоятся выступления более 500 спикеров в рамках 120 секций по различным темам строительной отрасли, в том числе поднимут следующие вопросы: новые кадры для строительной отрасли, ценообразование в строительстве, цифровые технологии в инженерных системах и другие.

Кроме того, в рамках проведения 100+ TechnoBuild пройдёт церемония награждения лауреатов всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS – российский инженерный Оскар.

Также здесь состоится выставка, которая включит в себя все направления строительства, проектирования, развития городской среды. Ключевая задача выставки — представить новейшие достижения в строительстве, технологии и проекты для развития современных городов. Крупнейшие российские и иностранные компании презентуют здесь инновационные проекты, материалы, оборудование, технологии и уникальные методы строительства.

На сайте организатора проходит онлайн-трансляция нескольких секций одновременно. Стать участником можно, перейдя по ссылке: http://videoticket.ru/events/forum_100/2021/