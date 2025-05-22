Делегация из Китая посетила Липецкий педагогический университет

Впервые Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского с ответным визитом посетило руководство Наньтунского технологического института – президент Чэнь Минюй, его помощник Чэнь Бинь и проректор Шэнь Чао. Год назад в ходе поездки в Китай ЛГПУ наладил связи с этим учебным центром провинции Цзянсу и договорился о сотрудничестве в рамках культурного, образовательного и научного взаимодействия. Также в составе делегации ученый и общественный деятель профессор Ци Мин и его заместители Ся Синчэнь и Сергей Логвиненко. Компания «Ци Мин Культура Китая» открывает в нашей стране российско-китайские центры, помогая вузам-партнерам эффективно сотрудничать. Липецкий вуз уже несколько лет успешно работает с компанией профессора Ци Мина и планирует расширение взаимодействия.

Гости из Китая обсудили вопросы академической мобильности студентов и преподавателей, возможность совместных научных исследований, проведение конференций, реализацию общих проектов. Поговорили о том, как живут, изучают русский язык и адаптируются к студенческой жизни китайские студенты, которые учатся в Липецке. Гости посетили аудитории и студенческие пространства, лаборатории Технопарка педагогических компетенций и Кванториума вуза, отметили уникальный комплекс химических лабораторий, а также огромный потенциал университета для изучения физиологии и анатомии человека. Заинтересовала своим оснащением и новейшая лаборатория беспилотных летательных аппаратов, которая позволяет проектировать и собирать дроны, программировать их для выполнения различных задач, проводить испытания и анализировать результаты.

Очень тепло прошла встреча со студентами Института филологии, которые изучают китайский язык. Это новое направление очень востребовано, ведь связи с КНР расширяются, и все больше абитуриентов хотят изучать язык страны-партнера. У липчан была возможность и продемонстрировать свои знания, и задать интересующие вопросы.