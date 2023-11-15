Преподаватели Липецкого колледжа индустрии сервиса побывали на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия». В Год педагога и наставника программа включала авторские мастерские, круглые столы, открытые встречи, мастер-классы, экскурсии.

Педагоги из всех российских регионов смогли обменяться опытом, поделиться методиками и практиками проведения учебных занятий, организации внеурочной деятельности, особенностями проведения практической подготовки, промежуточной и итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. Преподаватель Липецкого колледжа индустрии сервиса Мария Чиркина поделилась опытом проведения демонстрационного экзамена для студентов. Например, будущие повара могут с легкостью продемонстрировать своё мастерство в готовке, а менеджеры по продажам – навыки в составлении документации. Оценку знаний и умений студентов проводят приглашенные работодатели, которые могут сразу же предложить работу молодым специалистам.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, Всероссийские педагогические чтения призваны выявлять и продвигать лучший педагогический опыт, современные авторские технологии и методики. Уникальные педпрактики участников из разных регионов страны войдут в «Живую педагогическую энциклопедию», которая будет издана в 2024 году по итогам всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности».