Бизнес-миссия представителей деловых кругов Липецкой области в город Худжанд (Республика Таджикистан) состоялась с 23 по 24 июня. Организатором выступил «Центр поддержки экспорта Липецкой области» (структурное подразделение центра «Мой бизнес»).

В состав делегации Липецкой области вошли представители власти и бизнеса. В программе визита – участие в международном форуме «Торговые и инвестиционные возможности – перспективы сотрудничества». Это площадка, на которой представители органов власти Согдийской области, а также гости из различных регионов Российской Федерации и 16 стран мира обсудили вопросы кооперации. В рамках форума прошла IX Международная торговая ярмарка «Сугд-2023», где была представлена продукция 15 регионов России, а также таких стран, как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Индия, Франция, Азербайджан, Саудовская Аравия, Ливия, Республика Беларусь, Германия. Среди участников выставки были и липецкие производители, которые продемонстрировали свою уникальную продукцию на коллективном стенде, организованном центром поддержки экспорта Липецкой области. Кроме того, ООО «СоюзРубин-Полимер», ООО металлургическая компания «Стальной лев» и компания «Агрегатор» подписали семь меморандумов о сотрудничестве с рядом таджикских компаний.

Президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов принял участие в заседании Российско-Таджикского совета, прошедшего под председательством Ислама Назаралиева и выступил с информацией о результатах многолетнего сотрудничества Липецкой области с Республикой Таджикистан, развития торгово-экономического и культурно-туристического сотрудничества двух стран. На встрече поднимались вопросы о транспортной связи двух стран, в том числе о компенсации логистических затрат ввозимой в Таджикистан продукции, а также возможности взаимного увеличения экспорта товаров и услуг.

Участники бизнес-миссии посетили ряд производственных площадок и обменялись контактами для реализации дальнейших совместных проектов. Деловая программа продолжилась рабочим визитом президента Липецкой ТПП Анатолия Гольцова к губернатору Согдийской области Раджаббою Амадзода, в ходе которого стороны подробно обсудили перспективы экономического, инвестиционного, культурного сотрудничества и взаимодействия между Липецкой и Согдийской областями. В рамках бизнес-миссии состоялся визит представителей администрации Липецка к мэру города Худжанда Фирдавс Шарифзода, где обсуждались вопросы взаимодействия в области поддержки бизнеса и экспорта двух регионов, вопросы реализации совместных проектов.

Липецкая область с 2021 года активно развивает торгово-экономическое сотрудничество с Таджикистаном. Липецкие компании ООО «Форсаж Ойл» ООО «Авикс Групп», ООО «Металл Трейд», ООО «Компания Интергрупп» сегодня уже ведут совместную с таджикскими компаниями деятельность, налаженную благодаря участию в ранее организованных бизнес-миссиях. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.