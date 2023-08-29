Представители Липецкой области презентовали экономический потенциал региона в турецкой провинции Сакарья. Руководители Липецкой ТПП и Центра поддержки экспорта Липецкой области провели переговоры с Тургемом Челиком, председателем Совета директоров Ассоциации производителей оборудования, директором и собственником крупнейшей компании в Турции по производству элеваторов и сушилок насчет перспектив сотрудничества и реализации промышленных проектов. Далее липчане встретились с президентом торгово-промышленной палаты города Сакарья Акгунь Алтуем и обсудили возможности промышленного партнёрства между Липецкой области и Сакарьей. Стороны договорились о реверсной встрече в Липецке уже в октябре.

С директором порта Карасу Гокченем Эрдемем обсуждались вопросы логистического потенциала. Сейчас порт принимает всего четыре баржи в день, но по окончании строительных работ сможет увеличить пропускную способность почти вдвое. Завершился визит встречей с Владимиром Эммером, представителем ТПП РФ в Турции. Стороны говорили о развитии взаимовыгодных контактов российских и турецких партнёров, а также рассмотрели дальнейшие направления экономического сотрудничества.

«Липецкие предприятия заинтересованы в освоении новых рынков и в укреплении партнерских связей с дружественными государствами. Международные экономические отношения – это не только выгодно, это стимул к следованию мировым стандартам качества», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.