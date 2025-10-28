Делегация Липецкой области принимает участие в деловой миссии в Китае

Делегация правительства Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в деловой миссии в Китайской Народной Республике. В программе — визиты на промышленные предприятия, встречи с представителями бизнеса и органов власти, а также подписание нового соглашения о сотрудничестве.

В частности, представители региона посетят производственные площадки Dongfeng Motor Corporation, технопарки и профильные учреждения, чтобы изучить китайский опыт в сфере промышленного и технологического развития. Ключевым пунктом программы станет встреча с руководством корпорации Angel Yeast, которая уже реализует проект в Данковском районе. Там компания построила крупнейший в России завод по производству дрожжей.

Накануне липецкая делегация провела переговоры с генеральным консулом России в Ухане Дмитрием Завориным и губернатором провинции Хубэй. Стороны обсудили развитие промышленной кооперации, возможности для привлечения инвестиций и расширения внешнеэкономических связей между регионами.

Миссия направлена на укрепление промышленного и технологического сотрудничества между Россией и Китаем, а также на продвижение региональных проектов на международном уровне.