Липецкая делегация представила регион на Евразийском Деловом Форуме «Интеграция», который проходит в Москве. Это дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного и экономического сотрудничества, а также развития взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.

В рамках Форума 2022 обсуждаются практические результаты и новые горизонты евразийской интеграции, развитие взаимовыгодного сотрудничества с перспективными международными партнерами, а также перспективные сферы и направления сотрудничества в развития бизнеса. Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова выступила с презентацией «Устойчивое развитие – приоритет Липецкой области» в секции «Бизнес в интересах устойчивого развития: зеленая повестка современности».

«Устойчивое развитие складывается из трех аспектов: экологического, социального и экономического, которые в совокупности указывают, насколько хорошо регион управляет своими рисками и возможностями. Безусловно, вектор на устойчивое региональное развитие — это наше приоритетное направление. Липецкая область – единственный регион, присвоивший и актуализирующий на протяжении четырех лет ESG-рейтинг по методике, разработанной RAEX» — отметила Евгения Локтионова.

На сегодняшний день, по оценке специалистов RAEX Липецкая область сильна по следующим позициям: в регионе разработана долгосрочная экологическая программа, низкий уровень бедности, реализуются социально-ориентированные проекты, достаточный уровень расходов на здравоохранение, высокий уровень инвестиционной привлекательности, высокая прозрачность деятельности региональной власти, высокое качество исполнения бюджета и управления долгом, низкий уровень политических рисков.

Форум дает возможность представителям органов государственной власти и делового сообщества установить эффективный диалог с международными организациями, научным и бизнес-сообществами, найти новых партнеров, установить полезные деловые контакты и укрепить существующие деловые связи, повысить уровень информированности о государственной поддержке, узнать о новых прорывных технологиях и решениях.