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Делегация Липецкой области принимает участие в специализированной выставке «Белагро-2023»

23 секунды назад

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Форум аграриев «Белорусская агропромышленная неделя» стартовал в Республике Беларусь 6 июня. Его ключевым мероприятием является 33-я международная специализированная выставка «Белагро-2023». Она проводится с 1990 года и является крупнейшей в Республике Беларусь демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса. В выставке принимает участие более 500 предприятий из разных стран.

Делегация из Липецкой области, в которую вошли представители управления сельского хозяйства и управления ветеринарии, знакомится с современными технологиями в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, перерабатывающей и пищевой промышленности. Профессиональным сопровождением выставки станет деловая программа. В ходе десятков тематических конференцией и семинаров будет обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, развитию племенного животноводства.

«Мы активно наращиваем партнерские отношения с Республикой Беларусь. У нас уже есть крупные совместные проекты, которые способствуют экономическому росту обеих сторон, а также Российской Федерации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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