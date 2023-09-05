Всероссийский Форум содействия развитию предпринимательства в сфере АПК и комплексному развитию сельских территорий в эти дни проходит в Туле. На нем собрались делегаты из 13 регионов страны.

Как сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области, от региона в Форуме участвуют представители отраслевых органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководители Ассоциаций, председатели сельхозкооператив и фермеры. Форум продлится два дня.

На нем обсудят вопросы социально-экономического развития населенных пунктов и прилегающих территорий, межведомственного взаимодействия на региональном и муниципальном уровне, поддержку предпринимательства, развитие малых форм хозяйствования. Отдельно проанализируют реализацию мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Также в рамках Форума пройдут различные обучающие семинары по работе в разных электронных системах.

«Липецкая область принимает активное участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Это позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.