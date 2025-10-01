Делегация Липецкой области приняла участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

Делегация Липецкой области во главе с вице-губернатором Сергеем Курбатовым приняла участие в работе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь». В составе делегации – председатель областного совета депутатов Владимир Сериков и мэр Ельца Вячеслав Жабин.

Мероприятие, которое посетил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, посвящено формированию облика промышленности будущего и развитию международной кооперации. В своём выступлении на пленарном заседании Мишустин подчеркнул, что сильная собственная индустриальная база является одной из основ национального суверенитета.

В рамках деловой программы липецкая делегация провела ряд встреч с представителями белорусского бизнес-сообщества. Основными направлениями для сотрудничества определены цифровизация и IT, машиностроение и станкостроение, а также агропромышленный комплекс.

Особое внимание на полях выставки было уделено ходу реализации совместных проектов. Так, Липецкая область стала первым регионом России, где все муниципальные образования заключили соглашения о побратимстве с районами Беларуси. Продолжается активная работа по наполнению этих связей практическим содержанием.

Участие в форуме «ИННОПРОМ.Беларусь» позволяет Липецкой области занять активную позицию в формировании новой архитектуры промышленной кооперации, что является залогом будущего экономического роста региона.

«Участие в столь важных событиях позволяет Липецкой области выстраивать перспективные партнёрские отношения. Развитие международного сотрудничества, особенно в сфере цифровизации, машиностроения и агропромышленного комплекса, является залогом будущего экономического роста региона и укрепления его промышленного потенциала», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.