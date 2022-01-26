Итоги деятельности производителей молока подведены на XIII съезде «Союзмолоко». Площадку посетила делегация Липецкой области во главе с заместителем главы региона Игорем Кремнёвым. Обсуждались результаты 2021 года, перспективы развития молочной отрасли и её экспортный потенциал, актуальные меры государственной поддержки сектора, рост эффективности и продуктивности российских предприятий. Перед собравшимися выступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и представители профильных ведомств.

В Липецкой области молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства. «Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – неоднократно подчёркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По объёму производства сырого молока регион входит в 25 лучших субъектов России. Рентабельность производства молока также сохраняется на достойном уровне – 25,7%. Региональные переработчики молока отгрузили товаров и выполнили работ и услуг на сумму 16,4 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2020 году. Кроме того, Липецкая область находится на втором месте в РФ по производству молока для детского питания, а по объёмам производства молока жидкого обработанного – на третьем месте в Центральном федеральном округе.

В 2021 году велась активная работа по технической и технологической модернизации животноводческих хозяйств региона: был построен молочный комплекс на две тысячи голов на территории Задонского района. Также перерабатывающие предприятия Липецкой области успешно ввели все запланированные этапы проекта маркировки молочной продукции средствами идентификации. До 1 декабря 2023 года проект маркировки молочной продукции будет введён во все формы хозяйствования, даже в малые.

«В текущем году мы начинаем реализацию мер господдержки молокоперерабатывающего сектора в рамках стимулирующей субсидии, а также продолжим работу по технической и технологической модернизации предприятий молочного животноводства и переработки молока. Это позволит нам увеличивать объёмы переработанного молока для производства высококачественной продукции», – прокомментировал заместитель главы администрации Липецкой области Игорь Кремнёв.