Участники Общего собрания Общероссийского Конгресса муниципальных образований Общероссийского Конгресса муниципальных образований обсудили повышение роли МСУ в единой системе публичной власти. Мероприятие, посвященное празднованию 15-летия системы советов муниципальных образований, провел председатель Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, президент Конгресса, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Виктор Кидяев. В собрании приняла участие делегация Липецкой области.

Собрание открылось дискуссией о роли местного самоуправления в единой системе публичной власти. От федерального уровня государственной власти выступили руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Сергей Неверов, заместитель начальника Управления по внутренней политике Администрации Президента РФ Владимир Мазур, первый заместитель Министра юстиции РФ Юрий Любимов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту Ольга Савостьянова, председатель Комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных связей и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

«За пятнадцать лет работы советы муниципальных образований накопили колоссальный опыт синхронизации государственных и муниципальных задач, стали настоящими межмуниципальными проектными офисами, которым по плечу любая задача. Этот опыт высоко востребован именно сейчас, когда создаются механизмы взаимодействия в единой системе публичной власти», – отметил Виктор Кидяев.

Среди озвученных предложений: включение представителей советов муниципальных образований в координационные органы единой системы публичной власти на региональном уровне, а также в федеральных округах; наделение советов муниципальных образований всех субъектов РФ правом законодательной инициативы в региональных парламентах, а также правом проведения «нулевого чтения» региональных законопроектов и нормативных правовых актов о бюджете, межбюджетных отношениях, полномочиях, реализации национальных проектов в субъекте, а также региональных стратегий и концепций; определение в законодательстве механизма обязательного учета выводов и предложений ежегодного доклада Правительству России о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации.

Важным событием в муниципальном мире названо создание Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. «Сегодня на первый план вышли большие проекты по развитию территорий, – отметил Виктор Кидяев. – Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что опорная магистральная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит, от неё должна расходиться современная региональная сеть. Решение такой жизненно важной задачи требует межрегионального и обязательно – межмуниципального планирования. При этом без повышения роли местного самоуправления в единой системе публичной власти нам не обойтись».

Полный перечень предложений, направленных на повышение роли местного самоуправления в социально-экономических процессах с целью полноценного включения муниципального уровня в единой систему публичной власти приведен в резолюции мероприятия, которую участники приняли за основу.