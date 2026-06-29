Делегация Липецкой области приняла участие в первом этапе XXIII Съезда партии «Единая Россия»

Делегация Липецкой области во главе с губернатором региона Игорем Артамоновым приняла участие в первом этапе XXIII Съезда партии «Единая Россия», который состоялся 28 июня, в Москве. Мероприятие прошло при участии Президента РФ Владимира Путина.

Съезд дал официальный старт избирательной кампании 2026 года. Председатель партии Дмитрий Медведев открыл его и сообщил об имеющемся кворуме: в зале присутствовали 786 делегатов, включая представителей нашего региона.

«Сегодняшний съезд — не только партийная процедура, а, что важнее, точка сборки наших общих целей. Вместе с Президентом и всей страной мы определяем стратегию развития на годы вперёд. Наша задача — чтобы эта стратегия работала абсолютно в каждом населённом пункте Липецкой области, приносила реальные изменения в жизнь людей. Важно, чтобы голос каждого липчанина был услышан на самом высоком уровне, ведь мы работаем ради людей и вместе с людьми», — считает Игорь Артамонов.

В рамках Съезда были утверждены кандидаты на выборы в ГД РФ.