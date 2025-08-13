Делегация Липецкой области с деловой миссией посетила Египет

Делегация Липецкой области во главе с директором АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») и президентом Липецкой ТПП Анатолием Гольцовым посетила Арабскую Республику Египет с целью развития и укрепления торгово-экономических связей. Одним из ключевых событий стали переговоры с членом правления Торговой палаты Александрии Эльбедеви Эльсайдом Мохамедом. Стороны обсудили перспективы развития бизнеса и организацию двусторонней бизнес-миссии.

Липчане посетили промышленную зону в городе Эль-Аламейн, где познакомились с современными производствами и инновационными проектами в международной промышленной зоне. Особый интерес вызвали возможности сотрудничества в агропромышленном секторе, машиностроении и IT-технологиях. Также состоялись переговоры с Александрийской ассоциацией бизнеса. Во время встречи с президентом ассоциации Мохамедом Ханно и её представителями обсуждались конкретные направления взаимодействия. Как отметил Анатолий Гольцов, липецкие предприятия проявляют готовность к экспорту металлопродукции, светодиодных изделий, масел и сельскохозяйственной продукции на египетский рынок. Липецкая делегация также посетила Посольство РФ в Египте, где состоялась встреча со вторым секретарем Посольства Максимом Ковальчуком, который рассказал о мерах господдержки бизнеса и особенностях работы на египетском рынке.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Липецкие предприниматели регулярно принимают участие в бизнес-миссиях в различные страны, где находят партнеров и новые возможности для развития своих предприятий. Это усиливает экспортный и экономический потенциал региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.