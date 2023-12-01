Липецкую область с бизнес-миссией посетила большая делегация Республики Беларусь. Основная цель визита – деловое сотрудничество, подписание ряда соглашений, обсуждение совместных проектов. Среди членов делегации – представители различных уровней исполнительной власти, профильных ведомств и министерств, руководители крупных компаний промышленной, сельскохозяйственной, энергетической отраслей, сферы информационных технологий.

«Особая экономическая зона «Липецк» обладает необходимым опытом привлечения и поддержки инвесторов и создания для них благоприятных условий. Одним из приоритетных направлений в ОЭЗ «Липецк» мы считаем предложение готовых помещений для инвесторов. Нам важно, чтобы как можно больше крупных, высокотехнологичных производств приходило в регион, а у жителей Липецкой области появлялись высокооплачиваемые рабочие места», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для гостей организовали экскурсию по грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» с посещением завода «Эгида». В начале декабря предприятие отметит годовщину со дня старта работы на территории особой экономической зоны. Компания занимается производством пенополиуретана, выпуск продукции ведется с использованием новейших технологий. Также представители белорусской делегации проехали по всей Грязинской площадке с обзорной экскурсией и познакомились с историей крупных мировых компаний и сферой деятельности заводов, которые их представляют.

«Все, что мы сегодня увидели, дорогого стоит. В Липецкой области люди работают для людей. Экономика предприятий направлена на потребителя, на повышение качества производимой продукции. ОЭЗ «Липецк» располагает высокими технологиями, промышленная площадка вызывает впечатление масштабности, структурированности. Все сделано для того, чтобы бизнесу было удобно развиваться: продумана логистика расположения предприятий, их снабжения ресурсами, – поделилась Валентина Шлапакова, представитель Гомельской области.

После экскурсии гости провели деловую встречу с генеральным директором ОЭЗ «Липецк» Александром Базаевым. Он рассказал о развитии и перспективах двух площадок, Грязинской и Елецкой, льготах и преференциях для резидентов, затронул вопросы импорта оборудования и сырья, а также экспорта продукции предприятий. Отдельный акцент сделал на развитии инфраструктуры.

«Наша гордость – это наша инфраструктура. У нас свои сети, подстанции. Одну из них, на Елецкой площадке, открыли этим летом. Это большой плюс для резидентов, потому что основное качество и преимущество, которое мы даем, развитая инфраструктура. Скорость – вот что сегодня важно. Если раньше заводы строились в течение трех-пяти лет, то сейчас это возможно сделать всего за полтора года», – отметил Александр Базаев.