Делегаты из Добринского округа приняли участие в конференции областного совета ветеранов

В правительстве Липецкой области прошла IX отчётно-выборная конференция областного совета ветеранов.

От Добринского муниципального округа в конференции приняли участие: заместитель главы округа Олег Малыхин, председатель окружного совета ветеранов Тамара Шигина, начальник Верхнематренского теротдела Наталия Жаворонкова и заместитель председателя окружного совета ветеранов Татьяна Лебеденко.

Делегатов приветствовал губернатор Игорь Артамонов, отметивший особую значимость ветеранского движения в жизни региона.

В планах организации на следующие пять лет — укреплять связь поколений и передавать молодёжи любовь к Отечеству.

Ветеранская организация сегодня — не просто общественная структура. Это нравственный стержень нашего региона, хранитель традиций и активный участник воспитания подрастающего поколения. На новый 5-летний период работы вновь единогласно избран Леонид Гусев.