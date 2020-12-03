Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды» пройдут онлайн

Десятые молодёжные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды» сегодня начинают свою работу. В этом году в связи эпидемической ситуацией они пройдут в дистанционном формате. Игры собрали более тысячи участников в 26 номинациях. Они пройдут под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Все без исключения муниципалитеты прислали заявки на участие в Дельфийских играх. Наиболее активными стали Грязинский, Задонский, Липецкий, Усманский районы. Но безусловными лидерами по числу заявок остаются Липецк и Елец. Самыми популярными номинациями можно назвать «Эстрадное пение», «Изобразительное искусство», Академическое пение», «Фортепиано», «Народное пение». Лучшие исполнители будут рекомендованы судейскими коллегиями для участия в гала-концерте Дельфийских игр, который в этом году пройдёт онлайн.

«В Липецкой области много талантливой молодёжи, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Такие творческие конкурсы необходимы для поддержки молодых дарований, развития и сохранения культурного наследия России, популяризации искусства».