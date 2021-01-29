Прокурор Правобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу возбужденному в отношении двух жителей г. Липецка по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 5 ст. 17 1.1 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые в период с 1.06.2019 по 24.09.2019 незаконно занимались производством с целью последующего сбыта под видом водки фальсифицированной алкогольной продукции.

Общая стоимость незаконно произведенной и хранимой продукции в количестве 6 812 бутылок составила 1 456 624 рубля.

Кроме того, в феврале 2020 года один из обвиняемых приобрел 3157 бутылок немаркированной алкогольной продукции различных наименований и хранил их в целях сбыта в арендуемом им садовом доме.

В добавок ко всему следствием получены данные, что 4.11.2020 г. один из обвиняемых в ходе конфликта с двумя потерпевшими угрожал им убийством, подкрепляя угрозы демонстрацией пневматической винтовки.

Указанные действия квалифицированы по ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Липецкой области.