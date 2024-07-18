В поле, неподалеку от Талицкого Чамлыка, состоялся третий агросеминар для сельхозпроизводителей.

В минувшую пятницу поле индивидуального предпринимателя из Талицкого Чамлыка Александра Жданова стало главной площадкой агросеминара, где проходила демонстрация новинок современной отечественной техники и наработок российских селекционеров.

Организаторами выставки под открытым небом выступила фирма «Полигон Агро» и объединение «Агрономы Черноземья». Это уже третье подобное мероприятие в нашем районе за 2 года. И не последнее.

В прошлом году на полях А.В. Жданова во время агросеминаров фермеры, главные агрономы хозяйств и крупных агрохолдингов Добринского района и ряда соседних областей смогли посмотреть достижения селекции и образцы энергонасыщенной техники, наладить контакты с известными отечественными фирмами, специализирующимися на сельском хозяйстве. А в этом году у гостей выдалась возможность укрепить контакты между сельхозпроизводителями и разработчиками.

Нынешняя жаркая погода не помешала желанию руководителей крупных агрохолдингов, фермеров и агрономов принять участие в масштабном агросеминаре. На него приехали гости не только из муниципалитетов нашего региона, но и соседних Воронежской, Белгородской, Тамбовской и других областей. География участников говорит о сильно возросшем интересе сельхозпроизводителей к современным новинкам селекции, средствам ухода за растениями и борьбе с вредителями посевов, а также энергонасыщенной технике.

В Добринском районе сейчас набирает обороты уборка зерновых культур, поэтому организаторы мероприятия решили провести гостям экскурсию по делянкам, где были посевы новинок ячменя, пшеницы и гороха.

Организаторы постарались создать для всех гостей максимально комфортные условия. На опытные делянки каждая группа доставлялась на машине с тентованным прицепом, защищавшим от палящего солнца. Всех обеспечивали холодной водой. При желании заинтересовавшихся могли повторно отвезти на опытные участки, чтобы прослушать более подробную экскурсию про новинки селекционеров.

А на большом лугу разместили современную технику и прицепной почвообрабатывающий инвентарь. В палатках различных фирм можно было приобрести информационные буклеты.

В этом году хозяйство ИП Жданова А.В. под сортоиспытательные участки выделило уже примерно 35 гектаров земли, на которых фирма «Полигон Агро» разместила 1100 делянок с различными сортами ячменя, пшеницы, кукурузы, сои, подсолнечника. В ходе выезда на делянки, где были зерновые, гости могли сравнить посевы, которые были обработаны от вредителей и болезней новейшими препаратами отечественного производства. Со дня на день здесь тоже будет проведен их обмолот и подведены итоги по урожайности каждого сорта.

— Расширяющаяся география участников, — прокомментировал проходившее событие глава Добринского района А.Н. Пасынков, — говорит о том, что сельхозпроизводители проявляют интерес к современным новинкам селекции, средствам ухода за растениями и борьбе с вредителями посевов, а также энергонасыщенной технике. На подобных мероприятиях они могут пообщаться и поделиться друг с другом своим опытом. Наши аграрии также активно используют в своем севообороте все продемонстрированные им культуры, а полученный на семинаре передовой опыт в их возделывании никогда не будет лишним.

Это не последнее подобное мероприятие «Полигон Агро» и «Агрономов Черноземья» в нашем районе. Уже в августе организаторы планируют показать гостям опытные участки с посевами технических культур.