Открытый диалог власти, образовательных учреждений и крупных предприятий региона состоялся в Центре опережающей профессиональной подготовки. Интерес к встрече проявили более 30 работодателей, среди которых АО «Лимак», АО «Росинка», ООО «Свободный сокол», ОАО ЛТЗ. От учебных заведений среднего профессионально образования присутствовали представители машиностроительного, металлургического колледжей, политехнического техникума и других. Участники обсудили вопросы трудоустройства выпускников и прохождения практики. Также в разговоре приняли участие заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова и глава Липецка Евгения Уваркина.

«Сейчас мы наблюдаем дисбаланс на рынке труда. Он сложился не сегодня, а накапливался с каждым годом всё больше. Тенденция пойти учиться на юриста или бухгалтера во многих семьях передавалась из поколения в поколение, но проблема в том, что на 250 выпускников этих направлений в регионе только 100 рабочих мест. Значит, не все они смогут трудоустроиться по профессии. Наша задача – понять, каких специалистов ждут на предприятиях, скоординировать прием в образовательные учреждения и прекратить выпускать специалистов с невостребованными профессиями», – прокомментировала Ольга Белоглазова.

В топе востребованных профессий региона – токарь, фрезеровщик, тракторист, водитель погрузчика и другие рабочие специальности. Их средняя заработная плата – от 70 тысяч рублей. Освоить одну из них помогут в службе занятости региона. Студенты последних курсов колледжей и техникумов могут сделать это абсолютно бесплатно в рамках нацпроекта «Демография». Для этого достаточно обратиться в службу занятости.

На встрече подвели итоги 2022 года, поделились планами и совместными проектами на текущий год. Самые успешные практики прошлого года будут продолжены в этом году. В их числе – информирование жителей отдаленных районов о проекте службы занятости «Одно касание». Мобильные офисы будут регулярно выезжать в сельские поселения для консультации жителей. Кроме того, будет проведена ярмарка вакансий нового формата – День кофе с работодателями. В 2022 году более 500 человек посетили ярмарку, из них 20% трудоустроились уже на следующей неделе. Такой удобный формат взаимодействия соискателей и работодателей будет реализован во всех районах.

«Мы усиливаем взаимодействие в формате «власть – работодатели – учебные заведения», чтобы совместно решать вопросы подготовки кадров для предприятий, переобучения специалистов невостребованных профессий, повышения уровня доходов людей. Служба занятости региона после своей перезагрузки оказывает очень хорошую помощь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.