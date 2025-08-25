Демобилизованные участники СВО из Липецкой области проходят лечение в Центрах реабилитации СФР

Жители Липецкой области, принимавшие участие в специальной военной операции, получают услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России с 2025 года. Для направления в эти центры демобилизованному участнику СВО нужно подать заявление в любой клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области или на портале госуслуг. К заявлению необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к лечению или реабилитации и отсутствие противопоказаний. На всех этапах — от подачи заявления до возвращения домой — участников СВО сопровождает специалист ОСФР по Липецкой области. Если каких-либо документов нет, специалисты липецкого Отделения Соцфонда содействуют в их получении. Решение по заявлению принимается в течение двух рабочих дней.

Пройти санаторно-курортное лечение можно раз в год в течение 21 дня. Участники СВО, обладающие статусом Героя Российской Федерации или имеющие первую группу инвалидности, вправе рассчитывать на внеочередное направление на лечение. Путевки выдаются в 12 реабилитационных центров, которые расположены в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Хакасии. Все Центры оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием. Специалисты центров реабилитации обеспечивают персональное сопровождение участников СВО.

Отделение СФР по Липецкой области также компенсирует затраты на проезд к месту лечения и обратно. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, автобус или личный автомобиль. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и приложить к нему документы, подтверждающие факт проезда, после возвращения из реабилитационного центра. Задать дополнительные вопросы можно по телефону контакт-центра регионального Отделения СФР по Липецкой области: 8-800-100-00-01 в рабочее время.

«Липчане, принимавшие участие в СВО, могут рассчитывать на всестороннюю помощь на гражданке. Для них, а также членов их семей разработан комплекс мер поддержки. Индивидуальные обращения, не подпадающие под общие случаи, рассматриваются индивидуально», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.