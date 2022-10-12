Реконструкция городского дворца молодёжи «Октябрь» в рамках нацпроекта «Культура» идёт полным ходом. Уже завершен разбор кирпичных перегородок, подвесного потока и эстрады в большом зрительном зале. Сейчас специалисты демонтируют системы отопления и вентиляции, внутреннюю отделку здания и кровлю. Одновременно ведут подготовительные работы для усиления железобетонных конструкций и замены изношенных элементов. Это позволит увеличить их несущую способность и повысить срок эксплуатации здания, сообщает управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Демонтажные работы выполнены на 90%. Завершить их должны до конца года. После специалисты приступят к усилению плит перекрытия и железобетонных конструкций, а также установке металлических конструкций малого и большого зрительных залов.

В ходе реконструкции в здании разместятся помещения для занятий вокалом, гримёрные, зрительные залы, место отдыха, информационный центр. Завершить все работы по преображению «Октября» должны в 2024 году.

«Обновлённый «Октябрь» станет современным арт-пространством, откроет новые возможности для творческой и увлечённой молодёжи. Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул к развитию региональной сферы культуры», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.