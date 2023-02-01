Сегодня, 1 февраля дознаватель ОНД по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам, капитан внутренней службы Владимир Юшков побывал в Демшинском сельском поселении, где провел профилактическую встречу с местными жителями и рассказал им о правилах пожарной безопасности в быту.

Владимир Николаевич рассказал собравшимся о пожарной обстановке на территории Добринского района, приведя ряд цифр и фактов. Только за весь 2022 год добринские огнеборцы выезжали на 141 пожар. Тогда в огне погибли 6 человек. А за январь 2023 года произошло 3 пожара.

К счастью, все они обошлись без погибших и пострадавших. А в одном случае, в соседней Средней Матренке, жертв удалось избежать благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю. В.Н. Юшков отметил, что в зимний период резко возрастает количество пожаров в быту, связанных с использованием жителями неисправных, или же кустарных электроприборов для отопления своих жилищ. Использование таких электроприборов приводит к замыканию электропроводки, ее возгоранию и пожару. Есть и пожары, связанные с элементарным пренебрежением людьми простейших требований обращения с огнем. К примеру, курение в постели или же в состоянии алкогольного опьянения.

В конце встречи представитель Госпожнадзора еще раз призвал демшинцев строго соблюдать меры пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара незамедлительно звонить по телефонам пожарных частей, чтобы сохранить не только свое имущество, но и свою жизнь.