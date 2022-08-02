Второго августа вся страна отмечает двойной праздник. Один, православный — день пророка Ильи. Второй стал днем чествования воинов — десантников, людей мужественных, самоотверженных, для которых воинский долг и кодекс чести стоят превыше всего.

В Добринке в День ВДВ на центральной площади районного центра, у фонтана, в десять часов собрались мужчины в голубых тельняшках и беретах с флагами боевых подразделений, в которых когда-то проходили военную службу. Затем колонна десантников направилась к площади Воинской Славы. К монументу погибшим воинам-землякам все участники праздничного торжества возложили живые цветы и помолчали у Вечного огня.