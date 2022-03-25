Сотрудники и волонтеры Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», движения «Волонтеры-медики», областных противотуберкулезного диспансера и Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями провели в регионе 21-24 марта информационно-просветительные и интерактивные акции.

Они были приурочены ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, целью которого является повышение осведомленности о его губительных последствиях для здоровья людей и для общества, информирование об экономических последствиях туберкулеза и активизация усилий по борьбе с глобальной эпидемией этой болезни. Участие в акциях приняли студенты первых курсов липецких техникума общественного питания, торгово-технологического колледжа, техникума сервиса и дизайна, колледж искусств имени К.Н. Игумнова и металлургического колледжа.

Также состоялся тематический вечер для учеников школы №68 Липецка и их родителей. Для них был организован воркшоп по изготовлению символа акции – белой ромашки. Кроме того, на мобильном пункте работы флюорографа у ТРЦ «Универсальный» в Липецке волонтеры раздавали буклеты и проводили беседы для участников акции по профилактике туберкулеза. За время работы флюорографа обследование прошли 53 человека.

24 марта в Липецком областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями всем посетителям специалисты раздавали воздушные шары с тематическим логотипом и напоминали о необходимости регулярного флюорографического обследования и последствиях заболевания для организма. Особенно это важно для ВИЧ-инфицированных пациентов, так как опасность заражения туберкулезом для лиц с положительным ВИЧ-статусом значительно выше.

В нынешнем году Всемирный день борьбы с туберкулезом, который ежегодно проходит 24 марта, отмечался под лозунгом «Мобилизуем ресурсы для борьбы с туберкулезом. Спасем жизни!». Он говорит о настоятельной необходимости вложения ресурсов в принятие мер по активизации борьбы с туберкулезом и выполнения принятых мировыми лидерами обязательств по ликвидации этого заболевания в соответствии со стремлением ВОЗ к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения. Мобилизация ресурсов позволит защитить миллионы жизней и ускорить ликвидацию эпидемии туберкулеза.

В Липецкой области акции охватили свыше 800 человек. «Проблема здоровья нации – одна из важнейших для государства. Профилактика заболеваемости в частности и отрасль здравоохранения в целом находятся под особым вниманием руководства страны. В эту сферу сделаны огромные финансовые вложения для повышения качества медицинской помощи, сокращения дефицита кадров и пополнения медицинских учреждений молодыми врачами», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.