День финансового здоровья прошел в Липецкой области. Его участниками стали обучающиеся более 70 образовательных организаций страны. Акция проходила в рамках всероссийской акции ФинЗОЖ Fest от проекта Моифинансы.рф Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ. Организатором Дня финансового здоровья в Липецкой области стал региональный центр финансовой грамотности при Институте развития образования Липецкой области.

День финансового здоровья проходил в разных форматах. Онлайн-формат позволил подключиться к нему образовательные организации Белгородской, Смоленской, Калужской, Курской, Ленинградской, Оренбургской, Смоленской областей, а также республик Крым, Башкортостан, Чувашской республики и Алтайского края.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодое поколение повышало свою финансовую грамотность, – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Важно чтобы жители региона с детства имели представление о том, как расставляются приоритеты и распределяются средства при планировании бюджета, а также чтобы они могли грамотно распоряжаться своими финансами».

День финансового здоровья начался с «ДОЛ – игры» для младших школьников. В развлекательном формате дети познакомились с основными понятиями финансовой грамотности, отгадывали финансовые загадки и ребусы. Для старшеклассников была проведена профессиональная проба по направлению «Предпринимательство», в ходе которой школьники и студенты профессиональных образовательных организаций смогли пообщаться с предпринимателем-экспертом по направлению кибербезопасности, научились генерировать бизнес-идеи, тестировать их, оценивать риски предпринимательской деятельности, а также презентовать результаты своих разработок.

Учащиеся школы № 68 Липецка встретились с руководителем одного из крупнейших банков РФ. Алексей Колчин, и.о. управляющего отделением Липецк ПАО Сбербанк, подчеркнул важность повышения финансовой грамотности каждого человека и отметил, что в рамках реализации стратегии ESG банк рад поддержать подобные акции. В рамках встречи прошло награждение победителей регионального конкурса плакатов по финансовой грамотности.