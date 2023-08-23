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Новый формат празднования Дня флага появился в Липецке. На сцене Областного центра культуры, народного творчества и кино прошло патриот-шоу. Оно объединило представителей различных жанров и направлений.

Перед зрителями выступили вокальная группа и студия народного искусства «Казаков России», солисты ансамбля народных инструментов «Мозаика» областной филармонии, ансамбль бального танца «Гармония». В Липецк приехали артисты из районов области, театра Толстого.

С гостями праздника провели мастер-классы по созданию сувениров, викторину на знание истории и символов страны. В фойе областного центра культуры оборудовали фотозону.