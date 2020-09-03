«День Липецкого поля – 2020» пройдет в регионе

4 сентября 2020 года на базе КХ «Речное» (село Отскочное, Хлевенский район) пройдет агропромышленная выставка «День Липецкого поля – 2020».

В мероприятии примут участие представители администрации Липецкой области, управления сельского хозяйства региона, заместители глав администраций районов по сельскому хозяйству, специалисты сельхозотделов по растениеводству, технической политике, специалисты агрохимической службы, «Россельхозцентра» по семеноводству и защите растений, руководители, агрономы и инженеры сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ и ИП.

Мероприятие является крупнейшей демонстрационной площадкой современных ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственном производстве, селекционных достижений в растениеводстве и передовой сельскохозяйственной техники.

На дне поля будут широко представлены продукция и услуги для успешного ведения сельского хозяйства: сельскохозяйственная техника и оборудование, средства защиты растений, удобрения, корма, новые технологические и цифровые решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки продукции, комплексы услуг по страхованию посевов и многое другое.