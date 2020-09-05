«День Липецкого поля 2020» прошел в регионе

На демонстрационных площадках крестьянского хозяйства «Речное» в селе Отскочное Хлевенского района сегодня состоялся «День Липецкого поля 2020».









Под открытым небом работала масштабная аграрная выставка, участниками и гостями которой стали около 500 человек. Это представители администрации Липецкой области, управления сельского хозяйства региона, заместители глав администраций районов по сельскому хозяйству, специалисты сельхозотделов по растениеводству, технической политике, специалисты агрохимической службы, «Россельхозцентра» по семеноводству и защите растений, руководители, агрономы и инженеры сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ.





На открытии выставки первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев сказал, что здесь представлены новейшие ресурсосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве, селекционные достижения в растениеводстве и передовая сельскохозтехника. «Современное оборудование, средства защиты растений, удобрения, корма, новые технологические и цифровые решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки продукции сегодня есть не только на выставке, но и в наших хозяйствах. Все это помогает нашим аграриям ставить рекорды урожайности, но нет пределов совершенству. Ничем условия работы липецких земледельцев не хуже, чем в Европе. Значит, и результаты должны быть на таком же уровне. Закладывая основу урожая будущего года, мы ставим для себя самую высокую планку», – подчеркнул Николай Тагинцев.





Гости и участники выставки также осмотрели участки с новыми сортами и гибридами подсолнечника и кукурузы. А на полях КХ «Речное» в этом году получили до 90 центнеров с гектара при уборке «Липецкой звезды». Этот сорт озимой пшеницы, над селекцией которого группа российских и зарубежных ученых и аграриев работала почти 10 лет, впервые был презентован в 2018 году на «Всероссийском дне поля», который проходил в нашем регионе. «Липецкую звезду» выводили специально для выращивания на черноземах Центральной России. Сейчас поля ею засевают все больше сельхозпредприятий не только в Липецкой области.

Глава региона Игорь Артамонов отметил, что формат выставки позволяет сельхозтоваропроизводителям расширить клиентскую базу, представителям малого и среднего бизнеса заключить договоры на поставку сельскохозяйственной техники и удобрений, провести анализ рынка отрасли.

«День Липецкого поля 2020» способствует развитию агропромышленного комплекса области, продвижению инновационных проектов в аграрном секторе экономики, новых технологий в сельскохозяйственном производстве, развитию контактов между организациями, предприятиями и инвесторами», – считает Игорь Артамонов. По итогам выставки все участники награждены дипломами.