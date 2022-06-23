«День липецкого поля» пройдет в регионе 7 и 8 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом. Первый день форума будет посвящен масличным культурам. На полях ВНИИ Рапса пройдет практический семинар, где будут представлены новые сорта рапса, горчицы, сурепицы и сои. Специалисты института расскажут об особенностях их выращивания в нашей зоне. Особое внимание уделят яровому сорту рапса Форпост – одному из самых современных сортов российской селекции.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты

8 июля на площадке Липецкой государственной сортоиспытательной станции в деревне Бруслановка посетители мероприятия смогут познакомиться с новыми направлениями в селекции различных сельскохозяйственных культур, современными технологиями их возделывания. Всего будет представлено более тысячи сортов и гибридов разных сельхозкультур. Также гости «Дня Липецкого поля» смогут оценить образцы сельхозтехники как отечественного, так и импортного производства, увидеть результаты проведения экспериментов по внесению удобрений. Кроме того, в рамках «Дня Липецкого Поля» пройдут День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России» и Среднерусский зерновой форум.