Региональный аграрный форум «День молодежного поля» на три дня объединил 100 студентов техникумов и колледжей Липецкой области, обучающих профессиям в сфере АПК. Он прошел в Елецком государственном университете имени И.А. Бунина, где на прошлой неделе открылся Молодёжный центр развития профессиональных компетенций «Агроакселератор».

Участникам рассказали об аспектах развития молодежи в сельском хозяйстве и основных вызовах современного АПК, предоставили информацию о банковских мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Начальник отдела консультационного и информационного обеспечения ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области» Галина Анисимова провела с ребятами круглый стол «Создание малых форм хозяйствования и меры их поддержки», на котором рассказала, как создать ИП или сельхозкооператив, какие гранты можно получить на развитие своего дела. Также ребята узнали о современных сельхозпредприятиях, которые работают на территории области, об условиях работы на них, перспективах развития и высоких зарплатах, которые сейчас получают специалисты АПК.

Кроме того, на форуме ребята познакомились с интернет-платформой «Я в Агро», узнали о новых моделях сельскохозяйственной техники и о том, какие изменения произошли после введения санкций. Для участников форума провели интенсив о Липецкой области, на котором с помощью «Алфавита достопримечательностей» студенты смогли больше узнать о липецком крае. Также прошла интерактивная дискуссия, посвящённая теме «Территория профессионального роста для сельской молодёжи». На ней представители регионального отделения Российского союза сельской молодёжи осветили главные цели всероссийского движения. В завершение форума состоялся круглый стол по профориентации студентов в области аграрного образования. Участники обсудили успешные практики и достижения студенческих научных обществ, работающих на базе образовательных учреждений. На церемонии закрытия подвели итоги работы форума и наградили наиболее активных участников.

«АПК – одна из ведущих отраслей экономики Липецкой области. И мы заинтересованы в том, чтобы молодежь активно выбирала профессии в сфере сельского хозяйства и работала на благо родного региона», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.