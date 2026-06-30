День молодёжи в Ельце собрал 32 тысячи человек

В Ельце прошёл главный молодёжный праздник года. Город, который в 2026-м носит звание «Города молодёжи», собрал больше 32 тысяч человек. Праздник объединила общая тема: «Мечта. Гордость. Единство». Для гостей работали десятки интерактивных зон. Можно было попробовать себя в кузнечном деле, сплести елецкое кружево или пострелять из лука. Работали VR-экскурсии, нейротестирование и мастер-классы по дебатам. Молодёжь узнавала о стажировках, карьерных проектах и даже участвовала в беспроигрышной лотерее.

Все желающие сдавали нормы ГТО. А для семей с детьми организовали тихую зону с мастер-классами и сладостями. Желающие могли сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга.

«В этом году Елец носит статус «Города молодежи». Это большая ответственность и новый этап его развития. Город, хранящий вековые традиции, сегодня распахивает двери для талантливых и амбициозных ребят, которые смогут построить будущее региона и страны, опираясь на единство поколений и силу истории», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На праздник приехали почётные гости: замруководителя Росмолодёжи Денис Аширов и зампред «Движения Первых» Ксения Янова. Они вручили юным жителям региона их первые паспорта. Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Михайлович Курбатов и глава города Ельца Вячеслав Павлович Жабин наградили активных представителей региона за вклад в развитие молодежной политики.

По результатам конкурса Красой Ельца стала Анастасия Цедова. Первой Вице-красой признана Анастасия Сидоркова, она также подтвердила результат, набрав большее количество голосов за приз зрительских симпатий. Второй Вице-красой стала Ольга Коротина.

Открывали концертную часть кавер-группа 69BAND. Блогеры и участники всероссийского фестиваля «ТопФест» — Поли, Камиль и Аминка из Kikido, Варя Джем, Тая Скоморохова, Алиса Буслова, Тимофей Красников и Богдан Кандюк — порадовали юных участников праздника.

Музыкальные выступления исполнительницы GUMA и хедлайнера АКМАЛЬ никого не оставили равнодушными. Артист обратил внимание на липецких студентов колледжа искусств им. К.Н. Игумнова — барабанщика Александра Бабинцева, гитариста Михаила Андронова и скрипача Эмина Демса, которые оказались большими фанатами и мечтали оказаться на одной сцене. Акмаль пригласил ребят, и они вместе исполнили песню «Из-за тебя».

Во время розыгрыша от партнёра Елена Михеева получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Александра Пашкова на глазах у тысяч гостей фестиваля. В финале вечера многодетная семья Гридчиных, у которых уже три дочки, узнала пол четвёртого ребёнка. В скором времени в Ельце на одного мальчика станет больше.