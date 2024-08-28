Жителей Липецкой области приглашают к участию в Дне молодёжного поля. Он пройдёт в формате образовательного форума с 16 по 18 октября в Елецком госуниверситете имени И. Бунина.

В рамках Дня молодёжного поля будут научно-практическая конференция, интенсивы, мастер-классы, панельные дискуссии с работодателями, выставочные зоны. Участвовать могут принять участие студенты аграрного направления и работники сельхозпредприятий в возрасте от 16 до 35 лет. Подать заявку можно по ссылке.

«Подобные форумы помогают молодым людям понять возможности и перспективы сферы сельского хозяйства, повышают престиж аграрных профессий и способствуют привлечению новых талантов в АПК региона», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мероприятие проводится при грантовой поддержке Росмолодёжи в рамках проекта молодежного центра развития профессиональных компетенций «Агроакселератор».