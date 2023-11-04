Жители Липецкой области вместе со всей Россией сегодня отметили День народного единства. Фестиваль «Народов много – Родина одна!» в честь государственного праздника состоялся на липецком городище. Здесь собрались представители общественных организаций и политических партий, трудовых коллективов Липецка, жители городов и районов.

От имени губернатора Липецкой области Игоря Артамонова всех липчан с праздником поздравил первый заместитель руководителя региона Александр Рябченко. Он подчеркнул, что только вместе многонациональный российский народ может создавать мирное, светлое будущее для следующих поколений, и пожелал жителям области, чтобы все добрые начинания и масштабные проекты в регионе всегда наполнялись этой энергией единения.

Фестиваль открыл Липецкий камерный хор, исполнивший государственный гимн России. Затем на сцене выступили ансамбль русской песни «Россиянка», вокальная группа театра танца «Казаки России», народный ансамбль песни и танца «Становляне», многие другие творческие коллективы и исполнители. Праздничные торжества сегодня прошли во всех городах и районах Липецкой области. Для жителей региона организовали ярмарки, концерты, спортивные соревнования, выставки, развлекательные программы в парках и скверах.

«Народное единство в самые трудные моменты нашей истории помогало противостоять внешним угрозам, защищать независимость государства. Сегодня мы вспоминаем наших предков, благодарим их за подвиг и воздаем почести Казанской иконе Божией Матери, которая поддерживала россиян в смутное время и сейчас помогает воинам, участвующим в специальной военной операции, выстоять в борьбе за свободу и независимость наших соотечественников на Донбассе. В этот день мы особенно глубоко осознаем себя частью единого государства, гордимся лучшими достижениями россиян. Эти патриотические чувства очень важно передать молодежи, детям, чтобы они стали достойными гражданами родной страны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.